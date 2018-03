Anzeige

Der diesjährige Ausflug führte die Esslinger Briefmarkensammler ins Riesengebirge. Für einige der Teilnehmer war es eine besondere Reise, da diese sie in ihre frühere Heimat führte. Nach der Fahrt über Waidhaus, Pilsen und Prag wurde in Spindlermühle Quartier bezogen. Am nächsten Morgen ging es zu der 1400 Meter hoch gelegenen Elbquelle. Unterwegs erzählte die Reiseleiterin allerlei Wissenswertes über das Riesengebirge, ein Granitgebirge, das seit 1963 ein Nationalpark ist. Als zweiter Ausflugspunkt stand Harrachov (Harrachsdorf) auf dem Programm. Harrachov ist berühmt für seine Glasbläserei. Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde dort die erste Glashütte gegründet. Harrachov ist heute ein bedeutendes Wintersportzentrum mit großen Skisprungschanzen, auf denen Weltcups ausgetragen werden.Am nächsten Tag war die Benediktiner Abtei Braunau das Ziel. Nach der Führung durch die barocke Kirche wurde die Bibliothek des Klosters bestaunt. Weiter ging es dann nach Adersbach zur größten Felsenstadt Böhmens. Auf der Rückfahrt wurde Halt in Trautenau gemacht, wo der Rübezahlbrunnen, der Markt mit der Dreifaltigkeitssäule und die Laubenhäuser besichtigt wurden. Am vierten Tag der Reise ging es über den Grenzübergang Schreiberhau (früher Schlesien) nach Polen. In Jelenia Gora (früher Hirschberg) wurde der Hauptplatz mit Rathaus und Laubenhäusern, das ehemalige Stadttor und die imposante Gnadenkirche mit 4020 Sitzplätzen besichtigt. Weiter ging es nach Kar­pacz (früher Krummhübel). Krummhübel wurde im 16. Jahrhundert als Abbaugebiet von Silber, Bleierz und Edelsteinen bekannt und ist heute ein beliebter Urlaubsort, der direkt unterhalb der Schneekoppe liegt. Ein kurzer steiler Anstieg führte noch zur norwegischen Stabkirche Wang. Diese wurde ganz aus Holz erbaut und im 19. Jahrhundert als Geschenk von König Wilhelm IV hierher überführt. Danach zog es die Ausflügler zurück ins Hotel zu Abendessen vom reichhaltigen Buffet und Tanzmusik.Auf der Heimreise gab es als Überraschung eine Stadtrundfahrt durch Prag. Mit vielen schönen Eindrücken erreichten die Briefmarkensammler wieder Esslingen.