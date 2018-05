Anzeige

StuttgartProfessor Martin Weingardt von der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg ist begeistert. „Es ist hochinteressant“, beschreibt der Leiter der Abteilung Sonderpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft die Wasenschule, in der seit 2016 zu Frühlings- und Volksfest die Kinder der Schausteller unterrichtet werden. Studierende informierten ihn über das Pilotprojekt von Bereichslehrer Michael Widmann und seiner Kollegin Sabine Zirm. Nach dem ersten Besuch war Weingardt klar, dass er die Wasenschule unterstützend begleiten werde. Derzeit läuft an der PH das Seminar „Bildung in der Cannstatter Wasenschule – Wie Schaustellerkinder durch Bürgerengagement und Förderkonzepte lernen“. Die acht Studierenden sind immer donnerstags mit Professor Weingardt auf dem Wasen, beobachten den ungewöhnlichen Unterricht und befragen die Schülerinnen und Schüler über deren Schulbiografie, den Erfahrungen an anderen Schulen und an der Wasenschule. „Die Schaustellerkinder kommen sehr gerne in die Wasenschulen, sprechen sogar von einem ’zweiten Zuhause’ hier“, staunt Weingardt. Das zeige, dass die Motivation durch die Lernbegleiter und Lernpaten wichtig ist und zum „Riesenerfolg“ beiträgt. „Der Faktor Mensch ist entscheidend.“ Persönliche Zuwendung, Beachtung und Wertschätzung seien ein Schlüssel zum Erfolg. „Das spüren die Schülerinnen und Schüler.“ Dieses Konzept eigne sich auch für andere Schulen, es seien „inhaltliche Schlussfolgerungen möglich“. Die Wasenschule zeige auch die Bedeutung des Lernortes. Die Wasenschule befindet sich im Fortbildungsraum der Feuerwehr gleich am Wasenzugang von der König-Karls-Brücke, der nicht an ein Klassenzimmer erinnert, aber unterrichtsmäßig ausgestattet ist. Von 8 bis 12 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler – beim diesjährigen Frühlingsfest sind es 25 aller Altersstufen – von Lernbegleitern und Paten unterrichtet und auch individuell gefördert. Vier Studierende der PH Ludwigsburg absolvieren ein Praktikum an der Wasenschule. „Die Studierenden lernen, mit solchen Kindern zu arbeiten.“ Dies könne auch hilfreich beim Unterrichten von Migrantenkindern sein, die auch Wanderbiografien aufweisen. Schaustellerkinder, die nicht an Internaten sind, reisen mit ihren Eltern von Festplatz zu Festplatz und werden an Schulen des Veranstaltungsortes unterrichtet, wo sie meist Außenseiter sind. Der Schaustellerverband Südwest hatte daher die Idee zur Wasenschule und mit Bereichsleiter Widmann einen engagierten Pädagogen gefunden, der sich intensiv dafür einsetzt. „Die Schaustellerkinder freuen sich Wochen vorher auf die Wasenschule“, berichtet Christina Groner, im Verband für den Bereich Bildung zuständig. Ohne Wasenschule habe es ganz anders ausgesehen. „Das Konzept bietet Potenzial auch für andere Schulen“, lobt Weingardt.