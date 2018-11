SV Heslach - TV Cannstatt 4:1

Das Spiel begann richtig gut für den TV Cannstatt, denn man zeigte einige schöne Spielzüge. Da aber auch die Gastgeber schnell im Spiel waren, ging es hin und her und es entwickelten sich einige Torchancen auf beiden Seiten. Der SV Heslach war konsequenter und verwandelte eine davon in der 18. Minute zum 1:0. Cannstatt ließ sich trotz des Rückstandes nicht aus der Ruhe bringen und erspielte sich immer bessere Möglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht rein. So führte Heslach zur Pause mit 1:0. In der zweiten Hälfte blieb die Partie weiterhin gut und Torchancen wurden auf beiden Seiten vergeben.