Am ersten Tag der Meisterschaft konnte sich TVC-Athlet Magnus Hamlescher im Jahrgang 1998 in den Einzelwettkämpfen auf Platz 3 vorkämpfen. Die württembergischen Schülermeisterschaften beschließen traditionell die Turniersaison im Herrenflorett der Schüler und bieten somit die letzte Gelegenheit, sich mit anderen im Wettkampf zu messen. Startberechtigt waren Fechter der Jahrgänge 2000, 1999 und 1998. Nach mehrjähriger Pause konnte in diesem Jahr wieder eine Vereinsmannschaft des TV Cannstatt an den Start gehen. In spannenden Gefechten und mit sehr viel Einsatz musste sich die Mannschaft des TV Cannstatt mit Louis Ben Winkler, Maximilian Nitschke und