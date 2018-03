Bad Cannstatt (red) - Am Sonntag, 12. August, findet beim VfL Stuttgart das erste Neckarparkturnier für aktive Mannschaften statt. Gespielt wird um den Wanderpokal, der von Horst Lang gespendet wurde. Dieses Turnier ist auch gleichzeitig die Einweihung der zwei neuen Kunstrasenplätze. Teilnehmende Teams sind in der Gruppe A: Spvgg Cannstatt, FC Stuttgart, SC Stuttgart, SV Nefis und der PSV Stuttgart. In der Gruppe B treten VfL Stuttgart, MTV Stuttgart, VfR Cannstatt, TSV Steinhaldenfeld, TV Zazenhausen. Die Gruppenspiele beginnen am Sonntag um 9.30 Uhr, das Endspiel um 17 Uhr.

