EsslingenSechs Wochen musste die Berkheimer Turnerin Carina Kröll vom MTV Stuttgart während des Sommers pausieren. Schmerzen in der Hüfte zwangen die 17-Jährige zu einer Pause sowie zur Absage der Europameisterschaft in Glasgow. „Das war hart“, sagt Kröll rückblickend. Inzwischen ist sie aber schmerzfrei. Am Wochenende startet Kröll bei der deutschen Meisterschaft in Leipzig. Dort will sie sich für die Weltmeisterschaft in Doha Ende Oktober qualifizieren.

Sie haben am Montag Ihre Fans auf Instagram nach deren Motivation am Montagmorgen gefragt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus, was motiviert Sie an einem Montagmorgen?

Bei mir