Schmiden - SG Weinstadt 4:3

Knapp mit 4:3 setzte sich der TSV Schmiden in einer abwechslungsreichen Kreisliga-A-Partie gegen die SG Weinstadt durch.

Schmiden hatte den besseren Start. Bereits in der 6. Minute ging der TSV mit 1:0 in Führung. Der Freistoß von Michele Adesso fand durch Freund und Feind hindurch den Weg ins Netz. Aber bereits in der 17. Minute erzielte Robin Tennert den Ausgleich. Wiederum war es Michele Adesso, der den TSV in der 27. Minute in Führung brachte. Dann aber Glück für den TSV in der 37. Minute: Oliver Urban konnte den Schuss von Montorselli kurz vor der Linie klären. In der 35. Minute dann aber doch