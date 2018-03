Münster/Großbettlingen (tos) - So langsam habe er die Niederlage am Sonntag und damit die verpasste Meisterschaft in der Bezirksliga verkraftet, sagt Vasili Nalmpantis, Trainer des TSV Münster. Schnellstmöglich abhaken ist auch angebracht, schließlich steht bereits morgen Abend, 18 Uhr, in Großbettlingen bei Nürtingen das erste von möglichen drei Relegationsspielen zur Landesliga für den TSV an. Gegner wird der 1. FC Donzdorf sein. Nalmpantis: „Über den FC weiß ich nichts.“ Jedoch weiß er, dass die Aufgabe sehr schwer werden wird, schließlich „fehlen mir von der Startelf des vergangenen Sonntags fünf Spieler“. Daniel Schuch, Boban