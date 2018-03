Trotz Niederlage auf dem richtigen Weg

Zweitliga-Wasserballer des SV Cannstatt verlieren zum Saisonstart mit 4:8

Frankfurt - Am Ende konnte der SV Cannstatt zum Auftakt der Zweitliga-Saison zwar keine Punkte aus der Mainmetropole Frankfurt an den Neckar entführen. Dennoch war die Stimmung nach der 4:8 (2:1, 0:4,1:1,1:2)-Auswärtsniederlage durchweg positiv, einen reibungsloser Durchmarsch der Mannschaft hatte man in der Wasserballabteilung des Traditionsvereins ohnehin nicht erwartet.