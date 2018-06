Anzeige

Überraschung und Verblüffung sind die wichtigsten Elemente von Magie und Comedy. Topas, zweifacher Weltmeister der Zauberkunst und einer der international erfolgreichsten deutschen Zauberer, gewährte den Gästen der Volksbank Filder tiefe Einblicke in das Reich der Illusionen. Vor mehr als 900 Besuchern in der Filharmonie in Bernhausen präsentierte der sympathische Schwabe seine Kunst mit der entwaffnenden Unbekümmertheit eines Stand-up-Comedians. Topas, mit bürgerlichem Namen Thomas Fröschle, steht für eine zeitgemäße, perfekt inszenierte Zauberei, verbunden mit Comedy-Elementen. Ob atemberaubende Illusionen, fingerfertige Manipulation oder Comedy: Der Magier zeigte das weite Spektrum seiner Kunst. Das Publikum wurde mit Finger- und Klatschübungen in die Show integriert. Einen besonderen Auftritt hatte Bankmitarbeiterin Bettina Schraitle bei einem Orangenzauber mit hawaiianischem Hula-Tanz. „Das war Spitzenklasse, das hätte ich gerne noch länger genossen“, lautete das Resümee eines Zuschauers. Dann ging es zum Geschäfts- und Wirtschaftsjahr 2011. Vorstandssprecher Rainer Spannagel blickte auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung der Volksbank Filder im Jahr 2011 zurück. Das betreute Kundenvolumen beträgt 1,27 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen legten um 4 Prozent auf 462 Millionen Euro zu. Das Gewinnsparen findet unverändert großes Interesse. Von den rund 6700 Losen werden je Los 50 Cent pro Monat für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Vor drei Jahren konnte so der Diakonie Filderstadt ein VW Fox zur Verfügung gestellt werden. In diesem Jahr erhielt die Sozialstation Neuhausen einen VW Up. Die Bilanzsumme ist um knapp 3 Prozent auf 631 Millionen Euro gestiegen.Bei den Einlagen verzeichnete die Bank ein Plus von 4 Prozent. Das Ergebnis hat nahezu das Vorjahresniveau erreicht und es wurde wieder eine Dividende von 5,5 Prozent ausgeschüttet. Mit inzwischen über 15 000 Teilhabern gehört die Volksbank Filder zu den größten Mitgliedervereinigungen der Region.„Am 3. April 2012 konnte das 15 000. Mitglied begrüßt werden“, freute sich Spannagel. Er schloss seine Rede mit einem Hinweis auf die Neuregelungen im Versicherungsbereich. Aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs gibt es ab 2013 nur noch so genannte Unisex-Tarife. Tendenziell bedeute dies, dass die Absicherung für Männer teurer wird. Um bisherige Vorteile nützen zu können, empfiehlt der Bankchef einen kostenlosen Versicherungs-Check machen zu lassen.