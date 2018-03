Anzeige

Stuttgart (if) - Die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln müssen sich auch im kommenden Jahr auf steigende Preise einstellen. So schlägt der Verkehrsverbund Stuttgart vor, die Tickets ab 1. Januar 2010 um durchschnittlich 2,4 Prozent zu verteuern, damit mehr Geld in die Kasse kommt. Über die endgültige Höhe der Tarifanpassung wird jedoch Anfang Juli im Aufsichtsrat entschieden. Seite 6