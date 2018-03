Anzeige

Regionalpräsident Thomas Bopp sprach auf Einladung der CDU Esslingen und des JU-Kreisverbands Esslingen kürzlich über die Herausforderungen, vor denen die Region Stuttgart steht. Außerdem hob er die bisher erreichten Erfolge hervor. Bopp, den die CDU-Vorsitzende Margot Kemmler und Tim Hauser, JU-Kreisvorsitzender und Kandidat für die Wahl zur Regionalversammlung, begrüßten, gab einen detaillierten Überblick über die Lage in der Region Stuttgart. Besonders die In­frastruktur sei in Zeiten der Globalisierung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Unternehmen und Fachkräfte würden Gegenden bevorzugen, in denen sie die besten Voraussetzungen vorfänden.

Die Region müsse folglich ihre In­frastruktur verbessern, um im Wettbewerb der europäischen Metropolregionen mithalten zu können. Die Region habe es in den 60er-Jahren versäumt, die Landeshauptstadt mit einem Autobahnring zu umgeben. Deshalb komme es zu immer größeren Verkehrsproblemen. Man dürfe nun nicht zusätzlich den Fehler machen, den Produktionsstandort durch mangelnde Logistik zu schwächen. London sei in dieser Hinsicht ein warnendes Beispiel. Die Stadt habe große Teile ihrer Industrie verloren.

Das wichtigste Rückgrat beim Zubringen von Pendlern sei allerdings die S-Bahn. Sie erziele jährlich neue Fahrgastrekorde. Allerdings sei mit den S-Bahn-Verlängerungen nach Neuhausen und Göppingen die Ausbaugrenze erreicht.

Es sollen nun zusätzliche Tangentialverbindungen geschaffen werden. Expressbusse sollen das Nadelöhr Hauptbahnhof entlasten, indem sie Ziele außerhalb der Landeshauptstadt miteinander verbinden. Als Beispiel nannte Bopp die Verbindung zwischen Kirchheim/Teck und Flughafen. Dort könnte der Umweg über Stuttgart künftig entfallen. Damit würde nicht nur die Reisedauer verkürzt. Vielmehr würde die S-Bahn entlastet, die in den Hauptverkehrszeiten an die Kapazitätsgrenze stoße. Bopp sprach auch über die verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen sowie Landschafts- und Tourismusförderung.