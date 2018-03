Anzeige

Die Kanuabteilung der SV 1845 Esslingen organisierte zum sechsten Mal den Esslinger Canadier Cup. Bei diesem Kanu-Wettbewerb, der auf dem Neckar unmittelbar vor dem Richard-Dieterle-Bootshaus in Mettingen ausgetragen wird, traten sowohl Mannschaften aus vereinseigenen Abteilungen als auch Freizeitmannschaften aus Firmen und Vereinen aus der Nachbarschaft an. In Sechser-Canadiern mit Steuermann ging es über eine Renndistanz von 200 Metern. Eine der neun gemeldeten Mannschaften war der Titelverteidiger von der Kampfkunstabteilung der TSG 1873 Eislingen.In der Rennfolge mussten zuerst zwei Zeitläufe absolviert werden, nach denen die Halbfinals besetzt wurden. Beste Mannschaft war das Team Eberspächer I, das bereits im ersten Lauf Tagesbestzeit von 53,95 Sekunden fuhr, vor der TSG 1873 Eislingen und den Judokas aus Hochdorf. Ohne Überraschungen zogen diese drei Mannschaften als Sieger der Halbfinals in das Finale ein. Die Zweitplatzierten aus den Halbfinals kämpften im kleinen Finale um die Plätze vier bis sieben. Sieger im kleinen Finale und damit den vierten Platz errang das Team Eberspächer II vor der Fechtjugend der SV 1845 und den Rocket Scientists vom DLR Stuttgart.Das Finalrennen um die vorderen Plätze war das engste des ganzen Tages. Innerhalb einer knappen Sekunde kamen nach 200 Metern alle drei Boote über die Ziellinie. Es war das vierte Rennen für die Finalmannschaften an diesem Tag. Dennoch erreichte die Siegermannschaft mit der zweitschnellsten Tageszeit von 56,66 Sekunden das Ziel. Das Team Eberspächer I fuhr am Ende einen Vorsprung von 44 Hundertstel-Sekunden heraus und gewann vor den Vorjahressiegern aus Eislingen, den ausgelobten Wanderpokal. Den dritten Platz belegten die Judokas aus Hochdorf, die auch beste gemischte Mannschaft wurden (mindestens zwei Frauen an Bord).Bei den gleichzeitig ausgetragenen Vereinsmeisterschaften der SV 1845 Esslingen ging es ebenfalls um einen Wanderpokal. Dabei setzte sich die Fechtjugend gegen die Mannschaft der Ski- und Freizeitabteilung durch.