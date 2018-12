Untertürkheim - Durch einen 9:4-Heimsieg gegen MUTTV Bad Liebenzell hat sich der TB Untertürkheim auf Platz 2 der Verbandsliga-Tabelle vorgeschoben und ist jetzt engster Verfolger des Tabellenführers TTC Tuttlingen. Schon in den Doppeln erspielte sich der TBU ein Übergewicht, da Basaric/Dordevic gegen Krammer T./Haug und Kellner/Tsiliakas gegen Buck/Krammer M. die Oberhand behielten. Auch in den Einzeln dominierten die Gastgeber, auch wenn Bad Liebenzells Spitzenspieler Levente Szarka sowohl gegen Zsolt Szabo als auch gegen Oljeg Basaric die Oberhand behielt. In ihren Einzeln ungeschlagen blieben Kurt Kellner und Petar Dordevic, die