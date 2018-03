Untertürkheim - Mit einem 8:8 bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf hat die erste Mannschaft des TB Untertürkheim in der Oberliga etwas an Boden verloren und ist auf Platz 5 zurückgefallen. Herausragender Akteur auf Seiten der Gäste war Oljeg Basaric. Der Abwehrstratege bezwang in den Einzeln Michael Rapp und Manuel Mangold und siegte im Doppel mit Petar Dordevic gegen Mangold/Alvanidis. Im abschließenden Doppel beim Spielstand von 7:8 zogen Dordevic/Basaric alle Register ihres Könnens und setzten sich mit 3:1 gegen die Satteldorfer Top-Paarung Stephan/Bärwald durch. Der Ungar Zsolt Szabo bewies erneut, wie wertvoll er für den TBU