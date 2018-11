Untertürkheim - Die Tischtennisspieler des TB Untertürkheim unterlagen in der Sporthalle der Luginslandschule dem VfR Birkmannsweiler mit 3:9 und sind damit auf Platz vier der Oberliga-Tabelle zurückgefallen. „Heute hat man gesehen, warum Birkmannsweiler der absolute Titelfavorit ist“, kommentierte Mannschaftsführer Petar Dordevic das Geschehen. Schon in den Doppeln zeigten die Gäste den Untertürkheimern die Grenzen auf. Basaric/Dordevic blieben gegen Gao/Schiek chancenlos wie Szabo/Vajda gegen Zavoral/Ogunrinde. Auch Florea/Kapic fanden gegen Teliysky/Vildiz kein Mittel. In den folgenden Einzeln setzte sich Vasile-Gheorghe Florea gegen