„Wir erleben derzeit die Folgen organisierter Verantwortungslosigkeit“, sagte Jobst Kraus von der Evangelischen Akademie Bad Boll nicht nur angesichts der Atomkatastrophe in Japan. Doch zugleich machte er in der Synode des Evangelischen Kirchenbezirks Esslingen klar, „dass Abschalten und Energie sparen nicht reicht“. Die Synode, das Leitungsgremium des Kirchenbezirks, befasste sich mit der Frage der Nachhaltigkeit: Was kann jede einzelne Gemeinde oder kirchliche Einrichtung konkret tun, um die Schöpfung zu bewahren und nachhaltig zu wirtschaften? Der Einkauf von Produkten aus fairem Handel oder regionaler Produktion, aus Betrieben, die unter menschenwürdigen Bedingungen produzieren, sorgsamer Umgang mit Ressourcen wie Strom, Wärme oder Papier im Büro, Energiemanagement in kirchlichen Gebäuden und ein Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement in diakonischen Unternehmen wurden als konkrete Beispiele präsentiert.„Wie können wir unser Verhalten ändern?“ lautete die Frage, die als roter Faden alle Beiträge durchzog. Selbstbegrenzung könne die Zukunft attraktiv machen, so die Botschaft von Kraus. Das könne bereits im Kleinen anfangen. Eine Arbeitsgruppe legte ein Papier vor, in dem Maßnahmen als Vorlage für Beschlüsse der Kirchengemeinderäte formuliert sind: Kaffee und Tee aus fairem Handel, Papier mit ökologischem Gütesiegel, Blumen regional und saisonal eingekauft, Essen und Getränke ebenfalls regional, sozial- und umweltverträglich beschafft und weniger Fleisch auf den Tellern - das sind die einfachen Strategien, die die Arbeitsgruppe empfiehlt. Mehr Aufwand erfordert es, ein Energiemanagement in den Kirchengemeinden einzuführen.