„Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht“, sagt SVC-Vorstandsmitglied Jürgen Merz. „Mit dem Umzug nach Sindelfingen tragen wir der Tatsache Rechnung, dass ein überfülltes Inselbad nicht der geeignete Rahmen für einen Wettkampf dieser Größe darstellt“. Zur Entscheidung der Cannstatter führte auch, dass von Seiten der Stadt Stuttgart die Anzahl an Menschen, die sich gleichzeitig in der Inselbad-Traglufthalle aufhalten dürfen, stark herabgesetzt wurde. Somit hat man in der Bäderstadt Stuttgart kein Hallenbad mehr, um ein solch großes Sportereignis durchzuführen. Im Jugendbereich sind Wettkämpfe am Jahresende wichtig. Hier bietet sich noch