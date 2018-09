Im ersten Drittel dauerte es keine zwei Minuten und die Rebels konnten ihren ersten Saisontreffer bejubeln. In Überzahl war es Alexander Schmidt, der die Stuttgarter mit 1:0 in Führung brachte. Im weiteren Verlauf des Drittels waren die Eisbären aus Heilbronn die optisch überlegene Mannschaft, scheiterten aber immer wieder an Rebels Goalie Dusan Strharsky, der zum besten Rebels-Spieler avancierte. Im zweiten Drittel hatten es die Rebels mit dem Tore schießen noch eiliger. Nach 42 Sekunden brachte Denis Walter die Rebels mit 2:0 in Front. Es folgten zwei weitere schnelle Rebels-Tore, Cedrick Duhamel und Alexander Schmidt (wieder in Überzahl) schossen