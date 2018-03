Anzeige

Münster (red) - Ab dem 24. November wird die Komödie „Wahlverwandtschaften“ von Ann und Tony Clayton unter der Regie von Bodo Kälber, welches am 21. April Premiere feierte, beim Boulevärle aufgeführt. Zwei Stadträte aus gegnerischen Lagern des politischen Spektrums sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, nachdem ihnen ein diensteifriger Inspektor in einer Korruptionssache dicht auf den Fersen ist, die sie beide Amt und Freiheit kosten könnte. Zu dieser ohnehin schon prekären Ausgangslage kommen noch diverse familiäre und persönliche Enthüllungen, die die Situation noch verkomplizieren. Die Kommunalpolitiker am Rande des Nervenzusammenbruchs müssen in einem lügenhaften Umfeld agieren und treten mit großen Schritten von einem Fettnäpfchen ins nächste. Da streicht einer tuntig in Frauenkleidern herum, und auch eine Kleptomanin treibt ihr Unwesen. Es gibt Linke und Rechte. Es wird gemauschelt, bis sich die Balken biegen.

Eine Komödie, die sich streng an der Wirklichkeit orientiert, bis am Ende, wie im richtigen Leben, die Untersuchung auf höhere Weisung eingestellt wird. Das Boulevärle verspricht die amüsanteste Geschichte seit Don Camillo und Peppone. Beheimatet ist das „Boulevärle“ im Vereinsheim der TSVgg Stgt-Münster in der Neckartalstr. 261 (beim Viadukt). Zu erreichen ist das Boulevärle mit der SSB-Linie U14, Haltestelle Münster-Viadukt. Geöffnet ist der bewirtete Saal ab 18.30 Uhr, Beginn der Vorführungen ist um 20 Uhr. Die Sonntagsvorstellungen beginnen um 18 Uhr. Gespielt wird an allen Freitagen, Samstagen und teilweise Sonntagen bis zum 21. Dezember. Ab Januar 2013 wird dann freitags gespielt. Der Terminplan ist auch nachzulesen im Internet unter www.boulevärle.de. Karten gibt es auf der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0711/5498105 oder im i-Punkt, Königstraße 1A, 70173 Stuttgart, Telefon 0711/2228243.

