Stimmungsvoller Lichterzug

Für viele Familien aus Esslingen und Umgebung ist der Fackellauf an Silvester schon zum Ritual geworden. Auch in diesem Jahr pilgerten wieder mehrere tausend Besucher im Feuerschein über die Römerstraße und unterstützten damit zugleich eine gute Sache, denn der Erlös fließt in die EZ-Weihnachtsspendenaktion.