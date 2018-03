Bereits während der Vorbereitung auf dieses Spiel versuchten die Trainer, der Mannschaft klar zu machen, dass es gegen die WSG Eningen-Pfullingen kein Selbstläufer werden würde. Doch genau diesen Anschein konnte man in der ersten Hälfte gewinnen. In der Abwehr fehlte es an jeglicher Aggressivität, so dass die Gäste immer wieder zu einfachen Toren gelangen konnten. Im Angriff kam die Mannschaft mit der offensiven Deckung der Gäste zunächst auch nicht klar und so stand es nach fünf Minuten 3:2 für die WSG Eningen-Pfullingen. Nun schien sich die Mannschaft aber zu fangen. In der Abwehr wurde zusammen gespielt und auch im Angriff war mehr Bewegung im Spiel.