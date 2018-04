Bad CannstattMit einem Sieg und einer Niederlage beim Doppelspieltag in Mainz sind die Stuttgart Reds gegen die favorisierten Mainzer an diesem Spieltag im Soll. Mit einer ansprechenden Offensivleistung kamen die Reds im Spiel eins nach einem 3:5-Rückstand kurz vor Spielende zurück und gewannen nach einem hoch spannenden Finish verdient mit 7:6. Auch Spiel zwei war lange Zeit eine knappe Angelegenheit. Bis in das siebte Inning konnten die Reds das Spiel bei einem Spielstand von 0:1 offenhalten, bevor die Gastgeber zum Spielende davonzogen – Endstand hier 2:9.

Zu Beginn des Spiels setzten die Mainz Athletics die offensiven Akzente. Die