Bad CannstattTokio 2020 – die Teilnahme bei den Paralympischen Spielen hat Jan Nic Arnold vom TV Cannstatt fest im Blick. Um dem Ziel näherzukommen, hat der 17-Jährige einen straffen Zeitplan. Unter anderem will er in diesem Jahr in Notwill/Schweiz an den Start gehen und hofft, wieder mit vielen Erfolgen im Koffer nach Hause zu kommen.

Zum Saisonauftakt hatte es Jan Nic Arnold dann aber nicht ganz so weit. Am Wochenende ging er im Glaspalast beim „Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting“ an den Start. 530 Athleten mit fast 850 Starts waren gemeldet, was die Veranstaltung zu einem Mega-Event machte. Mit dabei waren auch seine zwei Team-Kollegen Leon Klaus und Stefan Lösler.

Jan Nic Arnold, der schon für den TSV Korntal Handball spielte und noch immer für den SV Cannstatt schwimmt, ging aus organisatorischen Gründen bei den Erwachsenen an den Start, obwohl er normalerweise bei der U 18 startberechtigt ist. Die Chancen auf Medaillen waren dadurch nicht gegeben. Zumal der 17-Jährige eine harte Trainingswoche im Bundesleistungszentrum in Berlin Kienbaum mit den Athleten des PSC Berlin hinter sich hatte und dementsprechend etwas die Frische fehlte. „Dort erhalte ich viele wichtige Tipps und Unterstützung“, sagt Jan Nic Arnold. Er ist es gewohnt, seit seiner frühesten Kindheit aufgrund einer Dysmelie, einer angeborenen Fehlbildung, am rechten Bein auf einer Prothese zu gehen. 2015 entschied er sich für die Amputation.

Aufgrund der intensiven Einheiten in Berlin wollte er in Sindelfingen den Leistungsstand zu Saisonbeginn überprüfen und sich auf das Wettkampfjahr 2019 einstimmen. Wie sein Mannschaftskamerad Stefan Lösler ging Jan Nic Arnold über die 60-Meter-Distanz an den Start und lief nach etwas mehr als zehn Sekunden ins Ziel. Über 200 Meter verfehlte er seine Bestzeit aus der Saison 2018 nur um eine halbe Sekunde. Die Laufstrecken beendete der 17-Jährige noch mit den 400 Metern. Hier blieb er mit 79 Sekunden in seiner Startklasse deutlich unter der geforderten Norm seiner Altersklasse, dennoch lief er schneller als der Achtplatzierte der Aktiven in der Weltrangliste in 2018 (Behindertensport) durchs Ziel. Seine persönliche Bestzeit liegt bei 76 Sekunden.

Aber das reichte dem Junioren-Kader-Athleten, der im Oktober 2016 vom SV Salamander Kornwestheim zum TV Cannstatt wechselte, noch nicht. Beim Weitsprung konnte er ebenfalls mit drei gültigen Versuchen glänzen. Wobei er bei allen Durchgängen viele Zentimeter verschenkte, da er vor dem Brett zum Absprung kam.

Die Weite entsprach seinem Saisondurchschnitt aus 2018, daher war er mit dieser Leistung zufrieden. In den nächsten Wochen gilt es nun, hier den Absprung optimal zu finden. „Ich möchte die fünf Meter springen“, sagt der 17-Jährige, der seit September eine Ausbildung zum Orthopädietechnik-Mechaniker beim Vital-Zentrum Glotz in Gerlingen macht. „Dort werde ich extrem unterstützt und auch für die Trainingslager und Wettkämpfe freigestellt.“ Außerdem könne er mit der Ausbildung seine Prothesen selber bauen.

Sein Potenzial hat er beim ersten Wettkampf des Jahres in Sindelfingen aufblitzen lassen. „Ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr wieder im Team bei der Jugendweltmeisterschaft für Deutschland starten werde.“ Als nächster Punkt steht die Baden-Württembergische Meisterschaft im Behindertensport am 10. März im Kalender. „Bis dahin habe ich noch Zeit, weitere harte Trainingseinheiten zu absolvieren.“