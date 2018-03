Anzeige

Das 150-jährige Jubiläum des Klinikums Esslingen neigt sich dem Ende entgegen. „Viele Veranstaltungen wie unser Tag der offenen Tür, die Beteiligung am Bürgerfest, der Tag der Pflege, der zentrale Festakt im Juli und ein großes Mitarbeiterfamilienfest umreißen, was alles zu unserem besonderen Geburtstag organisiert worden ist,“ fasste Bernd Sieber, Geschäftsführer des Klinikums, die Aktivitäten zusammen. „Nun freuen wir uns, dass wir mit dem DRK einen würdigen Nachfolger in der 150-Jahr-Tradition haben und übergeben den Staffelstab gern“, sagte Sieber bei der Übergabe an Wolfgang Rommel, den Vorsitzenden des DRK-Kreisverbandes Esslingen. Auch das DRK wird sein Jubiläum gebührend feiern. Am 20. Juli 2013 ist die Bevölkerung zum zentralen Jubiläumsfest auf den Esslinger Rathausplatz eingeladen. Dort wird sich der gesamte Kreisverband mit allen seinen Ortsvereinen und Fachdiensten vorstellen. Die Übergabe nutzte Rommel, um die „sicher auch schon 150-jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit“ zwischen DRK und Klinikum zu betonen.