Stuttgart (red) – Die Landeshauptstadt rechnet bis 2018 mit Krediten von insgesamt 463 Millionen Euro für geplante Investitionen. In Stuttgart bestehe ein großer Nachholbedarf – „sei es an Investitionen in die Infrastruktur, sei es beim Personal“, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn gestern bei der Vorstellung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2014/2015 im Rathaus.