Spvgg Ost - Munderkingen 4:1

Hellwach begannen die Gastgeberinnen ihr erstes Heimspiel der Saison. So konnte die Heimmannschaft bereits in der ersten Minute durch einen Fernschuss von der Mittelline von Kathrin Mowlai in Führung gehen, die eine kleine Unachtsamkeit der Mun­derkinger Torhüterin, die zu weit vor ihrem Tor stand, prompt nutzte. Von diesem Gegentreffer unbeeindruckt nutzten die Gäste jedoch nur drei Minuten später auch die anfängliche Unordnung der Stuttgarter Hintermannschaft aus und markierten den 1:1-Ausgleichtreffer. In der ersten Halbzeit gestaltete sich im Anschluss ein offener Schlagabtausch, bei dem jedoch auf