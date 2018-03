Michelfeld - Mit schwer erkämpften drei Punkten kehrten die Frauen der Spvgg Ost aus Michelfeld zurück. Der Tabellenführer besiegte den TSV mit 2:1. Der kurzfristige Ausfall beider Stürmerinnen war nur schwer zu verkraften und so kam es, dass Ost bis zur letzten Minute auf das Siegtor warten musste. Von Anfang an dominierte Ost das Spiel, hatte viele Chancen, verwertete jedoch keine davon. Erst ein direkt verwandelter Freistoß brachte das 1:0 für die Gäste. Der Vorsprung wurde allerdings nicht ausgebaut. Im Gegenteil, zwei weitere verletzungsbedingte Ausfälle mussten noch verkraftet werden und so kam es dann doch zum Ausgleich in der 75.