Waiblingen -Vier Mal der vierte Platz - doch im fünften Anlauf wollten Andreas Zieker und Lena Wurst vom Casino Club Cannstatt endlich den Sprung aufs Podium schaffen. Die beiden traten dabei in Waiblingen an. In ihrer Startklasse, der Hauptgruppe B-Latein, starteten sieben weitere Paare. Den beiden gelang es, ihre Form vom vorletzten Wochenende in dieses Turnier zu transportieren. Schon in der Samba zeigte sich, dass die Vorrunde keine große Herausforderung darstellen sollte. Dann war es wieder soweit. Ein weiteres Mal stand ein Finale an - sechs Paare und nur drei mögliche Podestplätze. Vier Mal waren die beiden daran gescheitert. Doch