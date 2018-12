Anzeige

Die ersten Fans reisten bereits am Abend vor Showbeginn zum Starpalast nach Ruit, um beim Aufbau und der Generalprobe einen Blick auf die zukünftigen Superstars zu erhaschen. Die erste und einzige gemeinsame Casting-Show von Nellingen sucht den Superstar, und Nellingens next Top-Model ließ den Puls der Teenies in die Höhe steigen und fast atemlos ihren Idolen zujubeln. Der Pop-Titan Franky-Boy jr. eröffnete den Superstarrummel mit „Hallo again“. Völlig aus dem Häuschen gerieten die Supporters, als Chris, der wortgewandte Moderator, die Supermodels ankündigte. Ahs und Ohs hallten durch die Festhalle bei den extravaganten Präsentationen der neuesten Winter-, Sommer- und Bademode. Die Expertenjury mit der Hotelfachangestellten Anja und der Modedesignerin Tine hatte keine leichte Aufgabe, das Top-Model zu küren. Heidi Klum und Dieter Bohlen konnten die beiden wegen Terminüberschneidungen leider nicht unterstützen.Die in den Fan-Foren favorisierten Black Boys mischten mit wilden Luftgitarren und dem coolen Frontmann die Groupies mächtig auf. Doch auch die Girlies der Pink Ladies wurden nicht nass unter ihrem Umbrella. Die kleinen Rainbows wirbelten mit bunten Tüchern durch die grellen Scheinwerferstrahlen. Black-White-Battle, die Showtanzformation, setzte den glanzvollen Schlusspunkt einer imposanten Casting-Show.Kaum war der letzte Vorhang gefallen marschierte mit lautem Gebimmel der Nikolaus durch die Reihen. Mit einer Weihnachtsgeschichte über ein kleines Meerschweinchen beeindruckte er die lauschenden Kleinen. Aus seinem schweren Jutesack verteilte er süße Mandarinen, Äpfel und Nüsse.