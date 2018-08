Anzeige

Unter Leitung des Kegelfachwarts Peter Mahler fuhren die Teilnehmer der Versehrten-Sportgemeinschaft kürzlich nach Pfedelbach bei Öhringen. Dort fanden die jährlichen Meisterschaften des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes im Sportkegeln statt. Im modernen Kegelzentrum wurde mit Einsatz und Energie in den einzelnen Schadensklassen um die Plätze gekämpft, galt es doch auch, sich für die Deutschen Meisterschaften des Deutschen Behinderten-Sportverbandes in Augsburg zu qualifizieren. In der Wettkampfklasse vier der Seniorinnen erreichten Carola Knoll mit 381 Punkten und Heidrun Bögner mit 356 Punkten als Zweit- und Drittplazierte dieses Ziel. 50 Schub in die Vollen und 50 Schub Abräumen auf zwei verschiedenen Bahnen waren keine leichte Aufgabe. Elsbet Zipf auf dem fünften Platz, Elly Schweigl als Achte, Anna Geiger als Zehnte und Helga Huber als Elfte erreichten weitere achtbare Plätze. Bei der Siegerehrung herrschte deshalb Freude und Zufriedenheit bei den Esslinger Teilnehmerinnen.