Stuttgart - 28:0-Punkte besitzt Tischtennis-Regionalligist DJK Sportbund Stuttgart nach dem 9:2-Heimsieg gegen den TTC Kist/Würzburg. Mehr als 100 Zuschauer in der Sporthalle Nord sahen eine starke Vorstellung des Teams aus dem Stuttgarter Osten. Nächsten Sonntag, am viertletzten Spieltag, kann der Sportbund beim Auswärtsspiel in Bietigheim die Regionalliga-Meisterschaft perfekt machen und den Zweitliga-Aufstieg Wirklichkeit werden lassen.

„Darf ich Euch zur Meisterschaft gratulieren?“ Würzburgs Michael Ziegler zollte den Gastgebern nach dem Spiel Respekt. „Wer nach 14 Spielen ohne Minuspunkt dasteht, ist verdient Meister.“ Die