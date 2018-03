Anzeige

Eine Woche Spiel, Spaß und jede Menge Natur wurde im Kinderlager des Esslinger Schneeschuhvereins auf der Wolfbühlhütte bei Gruibingen geboten. Die Gruppe mit Kindern zwischen acht und zwölf Jahren startete ihre gemeinsame Woche bei Regen. Doch das Wetter besserte im Laufe der Tage stetig. Jeden Tag wurde von den vier Betreuerinnen und Betreuern, den sogenannten „Ülis“, für alle Kinder gekocht. Ein Highlight beim Essen war der allseits beliebte „McÜli“-Abend mit selbstgemachten Burgern. Auch die Kinder hatten im Ferienlager ihre Aufgaben. So übernahmen immer drei bis vier gemeinsam eine Schicht beim Abspülen. Da die Hütte noch einen holzbeheizten Herd besitzt und kein warmes Wasser aus dem Wasserhahn kommt, musste dafür warmes Wasser aus dem „Schiff“, einem Seitenteil des Herdes geschöpft werden. Das Lied „Barbiegirl“ wurde beim Abspüldienst neu entdeckt und als fester Bestandteil des Küchendienstes übernommen. Natürlich durfte der obligatorische Hüttenbau am Anfang der Woche nicht fehlen, dabei waren die Kindergruppen sehr kreativ und bauten ihre Waldhütten zu sehenswerten kleinen Häusern aus. Zweimal besuchte man das Dettinger Hallenbad. Nach dem Schwimmen und Duschen wurde der Kiosk gestürmt, den die Kinder fast völlig leergekauft zurückließen.Auch die Bobbahn in Donnstetten besuchte die Gruppe. Dort lieferten sich die Kinder rasante Abfahrten und manche haben auch das große Trampolin nebenan genutzt. Auch oben an der Hütte kamen die sportliche Betätigung und das gemeinsame Spiel nicht zu kurz. Die Slackline wurde rege genutzt, auch Gruppenspiele wie Bannemann, Faul Ei oder einige Wettrennvariationen fanden ihren Platz. Der erste Versuch mit Lagerfeuer und Stockbrot scheiterte leider am Dauerregen. Die zweite Chance wurde aber bereits tags drauf zum Mittagessen genutzt, was allen sehr viel Spaß machte.Gegen Ende der gemeinsamen Woche wurden die Kinder in Kleingruppen unterteilt, da das Haus geputzt verlassen werden muss. Jeder bekam eine Aufgabe und so fegten und wischten alle Kinder mitsamt Betreuern und zwei engagierten Müttern fleißig. Zum Abschluss bekamen die „Ülis“ von einigen Mädchen der Gruppe Zeugnisse in Sachen Fairness, Streiche und Süßigkeitenverteilung. Darüber freuten sich die „Ülis“ sehr. Passend zum Ende des Kinderlagers setzte genau zum Abschließen der Hütte wieder der Regen ein. Da waren alle Kinder aber wieder bereits in den Armen der Eltern und Geschwister im trockenen Auto auf dem Weg nach Hause.