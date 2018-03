Anzeige

Gniewino (dpa) - Titelverteidiger Spanien akzeptiert seinen Nummer-1-Status bei der Fußball-Europameisterschaft. „Wir sind der große Favorit“, sagte Nationalspieler Pedro vom FC Barcelona. „Aber es gibt starke Gegner.“ Top-Thema ist jedoch auch drei Tage vor dem schweren Auftaktmatch gegen Italien weiterhin der verletzungsbedingte Ausfall der beiden Schlüsselspieler David Villa und Carles Puyol.

„Sie sind nur schwer zu ersetzen“, erklärten mehrere Teamkollegen im Trainingsquartier im polnischen Gniewino. Villa hatte sich vor etwa sechs Monaten einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Sein Vereinskollege Puyol musste etwa vier Wochen vor der EM am Knie operiert werden. Zudem beschäftigt der Tod des in Spanien sehr populären Trainers Manuel Preciado die Spieler. Italien ist laut einhelliger Meinung ein echter Härtetest für die „seleccion“. Pedro betonte: „Das wird ein schweres Spiel.“ Ohnehin gehe Spanien sein Ziel Titelverteidigung Schritt für Schritt an. Juan Mata charakterisierte Italien als äußerst konkurrenzfähig mit „sehr kompakten und erfahrenen Spielern“. Der Mittelfeldmann vom Champions-League-Gewinner FC Chelsea versicherte, trotz einer kräfteraubenden Saison sei Spanien fit, um das Maximum zu erreichen: „Die Hoffnungen und die Wünsche, den Titel zu verteidigen, sind viel größer als die physische Müdigkeit.“

Auch wenn der Ausfall von Torjäger Villa und Abwehrchef Puyol eine gravierende Schwächung bedeutet, sind sich die Spanier sicher, dies kompensieren zu können. „David ist ein Schlüsselspieler, er fehlt uns sehr“, sagte Pedro. Mata pflichtete bei, ohne den EM-Torschützenkönig von 2008 und Rekordschützen der Nationalmannschaft verliere das Team „viel, nicht nur Tore“.

Aber die Villa-Alternativen Fernando Torres, Fernando Llorente und Alvaro Negredo könnten ebenfalls wichtige Tore erzielen, sagte Mata. Aus diesem Trio dürfte Nationaltrainer Vicente del Bosque wohl Torres, der in Wien 2008 das Siegtor gegen Deutschland geschossen hatte, den Vorzug geben. Zudem waren sich Pedro und Mata darin einig, dass Spanien angesichts überragender Mittelfeldakteure wie Xavi, Andres Iniesta, David Silva oder Xabi Alonso über genügend Qualität verfüge, auch aus der zweiten Reihe zu treffen. Verteidiger Javi Martinez (Athletic Bilbao) erklärt: „Villa und Puyol sind sehr wichtige Leute. Aber wir haben das Glück, andere gute Spieler zu haben und wir hoffen, dass man ihr Fehlen nicht merkt.“

Del Bosque hatte in der Vergangenheit den zwangsweisen Verzicht mehrfach als schmerzlich bezeichnet. Villa ist ein ausgekochtes Schlitzohr mit unglaublicher Kaltschnäuzigkeit und Knipserqualität. Haudegen Puyol war nicht nur wegen seiner gefürchteten Tacklings und Kopfballstärke ein Eckpfeiler im Abwehrzentrum, sondern auch eine wichtige, allseits geachtete Führungsfigur.