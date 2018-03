Anzeige

Sonntag, 11. April:Bad Cannstatt - „Oper légère“ - Eine Stimme, ein Piano, eine Oper. Der Freischütz nach Carl Maria von Weber, Franziska Dannheim (Gesang) und Jeon-Min Kim (Piano). Zu erleben im Wilhelma Theater, Neckartalstraße 9, Beginn 19 Uhr. Karten unter Telefon 954 88 495.

Sonntag, 18. April:Bad Cannstatt - Kathak-Flamenco mit dem Music-Ensemble of Benares, im Wilhelma Theater, Neckartalstraße 9, Beginn 19 Uhr. Karten unter Telefon 954 88 495.

Uhlbach - Benefizkonzert des Musikvereins Uhlbach. Freunde der Blasmusik werden am 18. April in der Andreaskirche Uhlbach auf ihre Kosten kommen. Die Stammkapelle des Musikvereins Uhlbach spielt Werke von Wagner, Schumann, Haydn. Es wird auch einige solistische Beiträge geben, etwa Heiko Braun mit dem 2. Satz des Trompetenkonzerts von Joseph Haydn und Marina Mulfinger mit einem Stück aus dem Musical „Elisabeth” von M. Kunze. Ein Saxophon-Solo spielt Karin Messerschmidt. Die Leitung hat Günter Eberle. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang werden für das neue Gemeindehaus Uhlbach erbeten.

Bad Cannstatt - Cannstatter Sonntagskonzert: Sonatenabend mit Hiroko Atsumi (Klavier) und Stefan Bornscheuer (Violine). Das Duo spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Sonate E-Dur für Violine und Klaiver, BWV 1016, Ludwig van Beethoven, und Johannes Brahms im Kleinen Kursaal, Beginn 18 Uhr. Karten gibt es bei Cultur in Cannstatt, Telefon 53 30 24 und bei Bücher Wagner, Marktstraße 34, Telefon 56 39 15.