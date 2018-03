Sonnenschein beim Plochinger Frühling

Plochingen (nin) – Die Besucherscharen strömten nur so in die Innenstadt zum Plochinger Frühling. Über den Sonnenschein freuten sich die Vereine und Geschäftsleute, die ihre Waren an Ständen in der Marktstraße und beim verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften anboten. Beim Schauen und Kaufen von Osterdekoration, Blumen, garniert mit Musik und Akrobatik kamen alle auf ihre Kosten.