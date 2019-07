Temperatur am 31. August 2019 bestimmen!

Wer am nächsten an der tatsächlichen Tageshöchsttemperatur dran ist, gewinnt!



Gewinne Print:

1. Platz: 1 Anzeigenseite

2. Platz: ½ Anzeigenseite

3. Platz: ¼ Anzeigenseite

in der Eßlinger Zeitung



Gewinne Online:

1. Platz: Billboard Ad

(1 Woche festplatziert in der Rubrik „Region“)

2. Platz: Billboard Ad auf Startseite

3. Platz: Billboard Ad (restliche Rubriken)

auf esslinger-zeitung.de

Sommerwette Kombi Print/Online

3 Textspalten ( 191 mm ) / 190 mm, 4C + Online Banner Medium Rectangle 50.000 Werbekontakte

Paketpreis: 999,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis: 2.990,00 €)



Sommerwette Print:

Eckfeldanzeige

3 Textspalten ( 191 mm ) / 190 mm, 4C

861,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis: 2.290,00 €)

½ Seite

5 Textspalten (321 mm) x 240 mm

1.722,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis: 4.822,00 €)

1/1 Seite

5 Textspalten (321 mm) x 483 mm

2.870,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis: 9.703,00 €)



Sommerwette Online:

Banner im Format „Medium Rectangle“

(300x250 Pixel)/50.000 Werbekontakte

490,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis 700,00 € )

Banner im Format „Teaser Ad“

(655x200 Pixel) 50.000 Werbekontakte

525,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis 750,00 € )

Banner im Format „Billboard Ad“

(998x250 Pixel) 50.000 Werbekontakte

1.470,00 € zzgl. MwSt. (Originalpreis 2.100,00 €)

Die Erstellung der Werbebanner im Wert von 190,00 €

erhalten Sie kostenlos dazu

Anzeigenschaltung vom 15. 7. – 14. 9. 2019

Buchbar bis 5. August 2019

Und so geht’s:

Verbindlich ist die Tageshöchsttemperatur am 31. August 2019, gemessen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) an der Messstation am Flughafen Stuttgart (auf die erste Nachkommastelle genau). Diese Aktion gilt nur für Lokale Gewerbekunden der Eßlinger Zeitung und ist nicht für Abschlüsse gültig. Ausgenommen sind die Rubriken „Immobilien“ „Stellenmarkt“ und „Sonderveröffentlichung“. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eßlinger Zeitung. Die genannten Preise sind Ortspreise, Agenturpreise auf Anfrage. Nicht für Abschluss gültig. Gewinn einzulösen bis spätestens 31.12.2019.

Hier geht es zu den aktuellen Daten vom Deutschen Wetterdienst, Flughafen Stuttgart.