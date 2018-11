Sommerrain (tos) - Noch hatten die Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Sommerrain in der Spielzeit 2010/11 keinen Sieg zu feiern. Das soll sich im morgigen Heimspiel ändern. Die Grün-Weißen, derzeit nur mit einem Punkt ausgestattet, em­pfangen nämlich den SV Sillenbuch, der auch noch keine Wunderdinge vollbracht hat. „Irgendwann muss bei uns doch der Knoten platzen, denn die Leistungen sind bislang nicht so schlecht gewesen“, sagt Grün-Weiß-Coach Holger Traub. Vor allem in der Offensive hofft er auf ein Initialzündung, hat man bislang in vier Spielen doch gerademal drei Tore markiert. Und dies, obwohl „wir genügend