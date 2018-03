Anzeige

Vor 130 Jahren wurde der ehemalige Verein Frohsinn Oberesslingen gegründet. Und vor 55 Jahren begann eine große Freundschaft zwischen dem damaligen Liederkranz Oberesslingen und dem Männerchor Wien. Diese beiden Anlässe wurden nun mit einem Festabend in der Osterfeldhalle gefeiert. In die Freundschaft einbezogen sind die Männer der Konkordia Zell und die Schwäbischen Liederfreunde Stuttgart. Die charmanten Moderatorinnen Bettina Hornek und Regina Klemm verrieten interessante Details zur jung gebliebenen Freundschaft. Beide verstanden es, die Auftritte der jeweiligen Chöre sachkundig und kurzweilig zu moderieren. Bettina Hornek erinnerte an wichtige Stationen in der Geschichte des Frohsinns. Vorsitzender Fritz Heubach lobte die Jubilare Thekla Klaiber, Annelie Raudonat und Christof Mühlschlegel für 20 Jahre, Siegfried Kirn für 30 Jahre passive Mitgliedschaft und Margarete Bley für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft. Im Auftrag des Chorverbandes Karl Pfaff, des Schwäbischen und des Deutschen Chorverbandes ehrte Präsident Udo Goldmann Ursula Klobeck, Ria Söller für 30, Horst Stetter für 40, Hannelore Buck und Manfred Schlienz für 50 sowie Walter Gerhäuser für 60 Jahre Singen im Chor.Musikalisch zeigte sich der Oberesslinger Chor in Bestform. Aufmerksam folgte man dem differenzierten Dirigat von Gerhard Werz, dem es gelang, den ganzen Abend lang die Spannung im Chor zu halten und alle dynamischen Elemente intensiv auszukosten. Mit sehr schöner Stimme gestaltete Roland Oesterle seinen Solopart. Frauen-, Männer- und gemischter Chor sangen mit Begeisterung. Der Männerchor Wien mit seinem temperamentvollen Dirigenten Attila Nagy überraschte mit schwierigen Chorsätzen wie „Rivers of Babylon“ im Satz von Kreuzpointner. Ein Höhepunkt waren die vereinten Männerchöre, die abwechselnd von den souverän agierenden Chorleitern dirigiert wurden. Gefühlvoll vorgetragen wurden „O wie schön ist deine Welt“ von Franz Schubert oder Mozarts „O Schutzgeist“. Den Schlusspunkt setzten sie mit dem „Jägerchor“. Das war mit über 50 Männerstimmen ein wahrhaft mächtiger Chor, der seine ganze Klangfülle präsentierte. Mit verantwortlich für die gute musikalische Leistung waren die Pianistin des Männerchores Wien, Ursula Nagy, und Andreas Dürr, der sein ganzes Können souverän ausspielte. Zur Unterhaltung spielten und sangen die Wiener, gemeinsam mit ihrer Moderatorin noch eine „Bieroper“. Mit tollen Kostümen agierten sie wie Opern-Profis auf der Bühne. Schwäbisch-heiter beschloss die „Spätlese“ des Oberesslinger Chores den Abend mit einer kleinen szenischen Darbietung des berühmten Liedes „D’r Gsangverei“. Die Begeisterung der Zuhörer in der voll besetzten Halle trug zum gelungenen Festabend bei.