Spvgg Ost - Unterzeil 5:4

Bereits in der 7. Minute gingen die Stuttgarterinnen durch Ivana Petrovic in Führung, die eine von der rechten Seite kommende, schöne Hereingabe von Fabienne Stein souverän vom Fünf-Meter-Raum aus verwandelte. Im direkten Gegenzug musste allerdings auch Gina Krimmel, die Ost-Keeperin, das erste Mal hinter sich greifen, nachdem die gegnerische Stürmerin vollkommen unbedrängt aus 16 Metern zum Schuss kam. Es ging munter weiter. In der 18. und der 21. Minute gingen die Ostlerinnen bis auf 3:1 in Führung. Während das 2:1 demselben Muster des ersten Tores folgte - eine Flanke von rechts, die wiederum von Ivana