Kreis Esslingen (rok) - Ein heikles Thema griff der Kreisjugendring bei seiner Versammlung in Neuhausen auf: Sexuelle Gewalt in Vereinen. Pädophile Täter suchen sich ein Umfeld, in dem sie relativ einfachen Zugang zu Kindern haben, betonte die Sozialwissenschaftlerin Constance Engelfried. Vereine sollten deshalb das Thema offensiv angehen und klare Verhaltensregeln aufstellen.