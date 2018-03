Anzeige

Viele Seniorinnen und Senioren der TSG Esslingen waren dem Ruf von Gisela und Manfred Haas gefolgt und setzten die Reihe der Stadtbesichtigungen im Ländle fort. Zwei Stadtführer machten mit der Gruppe eine Entdeckungsreise durch die idyllischen Gassen der historischen Altstadt Kirchheims, vorbei an stattlichen Fachwerkhäusern, der gotischen Martinskirche, dem Kornhaus und dem sehenswerten Fachwerk-Rathaus mit Mondphasenuhr.Unterbrochen wurde die Reise für eine Führung durch das Renaissance-Schloss , in dem die herrschaftlichen Wohnräume als Museum eingerichtet wurden. Nach einem Bummel durch die schön gestaltete Fußgängerzone wurde in einem typisch schwäbischen Gasthof noch zünftig gespeist.