Stuttgart (red) - Mit klaren politischen Forderungen feierten 3000 Schwule und Lesben sowie Bi- und Heterosexuelle in mehr als 60 Waggons und Motivgruppen am Samstagnachmittag bei der Parade des Christopher Street Day (CSD) in der Stuttgarter Innenstadt. Zehntausende Zuschauer verfolgten das bunt-schräge Treiben. Seite 8