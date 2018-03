Nach dem deutlichen Hinspielsieg erwartete Trainer Siggi Smajevic eine andere Obertürkheimer Mannschaft und so war es umso schmerzlicher, dass er erneut verletzungsbedingt auf Christian Gebhardt verzichten musste und auch Philipp Salzer angeschlagen in die Partie ging. Von Beginn an zeigten sich die Gäste wie erwartet hoch motiviert und übernahmen durch zwei verwandelte Siebenmeter von Manuel Berner die Führung. Und die Ca-Mü-Max-Männer? Diese kamen von Beginn an nicht richtig in Tritt und vergaben in den ersten fünf Minuten drei klare Torgelegenheiten. Auch im weiteren Spielverlauf ließen die HSG-Männer etliche Chancen liegen, unter anderem wurden zwei