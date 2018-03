Anzeige

Die Wasenäckerschule in Scharnhausen hat ein Insektenhotel in ihrem Schulgarten. Die Schüler der Lerngruppe d haben den „Luxuslandsitz mit individuellen Zimmern, Suiten und Balkon“ selbst gebaut, zusammen mit Helmut Krejcik und Herrn Aichele vom Naturschutzbund und ihrer Klassenlehrerin Gabriela Wyland. Die Kinder wollten einen Beitrag für die Artenvielfalt von Wildbienen und Insekten leisten und Nistmöglichkeiten zu schaffen. Die Schüler informierten sich im Unterricht über Insekten und Bienen. Jeder suchte sich eine Wildbiene, -wespe oder -hummel aus, um zu einem Experten zu werden. Das Erstaunen war groß über die riesige Anzahl von Wildbienen, ihrem unterschiedliches Aussehen und ihren Lebensweisen. Dass die Schule ein Insektenhotel hat, ist dem außerordentlichen Engagement der Nabu-Fachleute Aichele und Krejcik und der Stadt Ostfildern zu verdanken. Mit einem Anhänger voll Ausrüstung kamen Aichele und Krejcik zum Treffen - innerhalb weniger Stunden stand das Hotel. Die Schüler sorgten für die Innenausstattung, bohrten Höhlen in Baumscheiben, befüllten Dosen mit hohlen Stängeln aus Schilf, Bambus oder Holunder, sammelten Schneckenhäuser und schufen für jedes Bedürfnis eine Suite. Innerhalb weniger Tage zogen die Gäste ein. Als Freude empfinden es die Kinder und ihre Klassenlehrerin Gabriela Wyland, die Tiere zu beobachten. Bald werden die Insekten in der Nachbarschaft eine tolle Blumenwiese als Nahrungsquelle vorfinden. „Wir hoffen sehr, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, zu Stammgästen werden und unser Hotel weiterempfehlen“, schreiben sie. Für das Projekt Blumenwiese waren die Lerngruppe a und ihre Klassenlehrerin Susanne Werner zuständig. Bunt blühende Wiesen oder Wegränder sind selten geworden und manche bevorzugen in ihren Gärten Rasen ohne eine einzige Blume. Unzählige Tierarten, vor allem Insekten, haben immer weniger Lebensraum. Bei den Bienen lässt sich seit Jahren ein weltweit dramatisches Sterben beobachten. Bienen sind als Bestäuber für die Pflanzen unentbehrlich. Die Pflanzenvielfalt ist ohne Bienen in Gefahr. In Zusammenarbeit mit dem Nabu und mit Unterstützung der Stadt legte die Lerngruppe a eine Wiese vor dem Schulhaus an. Da viele einen nährstoffarmen Boden benötigen, verteilte Dieter Krautter und sein Gartenteam schubkarrenweise Sand auf dem Gras und gruben den Boden um. Die Schüler beseitigten mit Feuereifer Moos und Grasreste, harkten den Boden und verteilten unter Anweisung der Nabu-Experten den Wildblütensamen. Eine große Herausforderung waren die heißen Tage: Ein Schlauch musste durch das Schulgebäude gelegt werden, um den Boden zu wässern. Die Kinder lernten, dass ein harter Strahl die Samen wegspritzt - und wie man selbst möglichst trocken bleibt.