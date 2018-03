Schüler als Probepublikum

Esslingen - Für die Premierengäste ist „Das Nibelungenlied“ neu. Die Schüler der sechsten Klasse des Nürtinger Hölderlin-Gymnasiums kennen schon Szenen des Stückes. Sie waren als Patenklasse bei den Proben der WLB dabei und sagten ihre Meinung dazu. „Das lief aber nicht nach dem Motto ‚Die Kinder wünschen, wir spielen‘ ab“, sagt Regisseurin Karin Eppler. Sie wollte eher testen, ob die Szenen die richtigen Assoziationen bei den Schülern auslösen. Die Jugendredakteurinnen Steffi Felchle und Caro Sokele haben Schüler der Patenklasse und andere Kinder nach der Premiere gefragt, ob ihre Vorschläge verwirklicht wurden oder was sie anders gemacht hätten: Michael Martel (13), Erkenbrechtsweiler: Nach den Proben haben wir darüber geredet, was uns gefallen hat und was nicht. Es wäre schön gewesen, wenn Kriemhild ein Kostüm angehabt hätte, das mehr der Zeit entsprach, in der es spielte. Das haben sie nicht geändert. Am besten gefallen haben mir die Degenkämpfe zu Anfang und der Siegfried. Nelly Drawitz (12), Nürtingen: Ich habe vorgeschlagen, andere Musik zu spielen und dass mehr Schauspieler mitwirken. Allerdings wurde das nicht berücksichtigt. Was mir nicht so gut gefallen hat war die Kampfszene von König Gunther mit Brünhild. Auch wenn meine Vorschläge nicht berücksichtigt wurden, fand ich das Theaterstück trotzdem ganz gut. Jule Grünenwald (12), Reudern: Eigentlich wurden alle Vorschläge, die wir eingebracht haben, vorher als Klasse beschlossen. Beispielsweise, dass Siegfried ein Tattoo auf seinen Arm bekommt. Wir fanden auch nicht gut, dass in der Szene von Siegfrieds Tod Hagen von Tronje ohne Pfeil schießen sollte. Jetzt schießt er mit Pfeil. Thilo Hörner (12), Nürtingen: Ich fand es gut. Über meine Lieblingsstelle bin ich mir nicht sicher. Die Szene, in der Siegfried stirbt, war sehr emotional gespielt. Geändert hätte ich nicht viel. Am Ende war ein bisschen viel Gemetzel. Melanie Hermann (9), Reudern: Mir hat das Theaterstück sehr gut gefallen. Ich hätte nichts geändert.