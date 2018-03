Schon der erste Spieltag der Unterwasserrugby-Bundesliga der Frauen fand in Stuttgart statt, und auch der zweite Spieltag dieser Liga wird in der Landeshauptstadt durchgeführt: Die sieben Teams, die in der deutschen Topliga um Punkte spielen, messen sich am kommenden Samstag ab 10 Uhr im Inselbad in Untertürkheim. Insgesamt finden im Rahmen dieses Spieltages neun Partien statt.

Die besten Tischtennisspielerinnen und -spieler des Landes messen sich am Wochenende in Herrenberg, wo im Schulzentrum Markweg die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften ausgetragen werden. Die Männer starten am Samstag um 9.30 Uhr,