Kürzlich trafen sich die Teilnehmer zur Herbstwandung am Bürgerhaus RSKN. Nach kurzer Fahrt wurde der Parkplatz Feldkirche in Aichelberg erreicht. Dort begann die Wanderung. Zuerst ging es in Richtung Ortskern, dann talwärts vorbei an einem landwirtschaftlichen Anwesen, wo man die Behausungen der Tiere im freien Feld sehen konnte, vorbei am Parkplatz Drei Linden, dann über die Hauptstraße und weiter am Waldrand entlang zum Ziel „Karlstein“.Der Wettergott meinte es gut, so konnte bei guter Sicht diese schöne Landschaft mit ihren Dörfern, Städten und die sehr gepflegten Weinberge bewundert werden. Dann war es auch Zeit eine kleine Pause einzulegen, etwas selbst Gebackenes und ein kleiner Erfrischungstrunk wurden gerne angenommen. Gestärkt wurde der Rückweg nach Aichelberg angetreten. In einem Gasthof wurde die Wandergruppe schon zum Mittagessen erwartet. Bei den Wanderungen ist es nicht so wichtig, immer den höchsten Berg oder den höchsten Turm zu erklimmen. Vielmehr geht es darum, die schöne Gegend in unmittelbarer Umgebung zu genießen. Wichtig ist es den Vereinsmitgliedern, etwas zusammen zu unternehmen und im kameradschaftlichen Miteinander ein paar schöne Stunden zu verbringen. Keine Frage also, dass auch im Jubiläumsjahr 2010 wieder eine schöne Herbstwanderung gemacht wird.