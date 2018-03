Steinach - TSV Schmiden 4:0Zum ersten Rückrundenspiel in der Kreisliga A, Staffel 1, gastierte der Tabellenvorletzte TSV Schmiden beim SSV Steinach-Reichenbach. Wie so oft in dieser Runde gab es für die Schmidener nichts zu holen und nach der Niederlage überwintert der TSV auf dem Relegationsplatz.

Die Hausherren aus Steinach-Reichenbach waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Es dauerte aber bis zur 34. Minute, ehe der SSV Steinach-Reichenbach die Überlegenheit auch in Tore ummünzte: Stürzl ließ sich zum Führungstreffer gratulieren. Im zweiten Abschnitt änderte sich nur wenig an den Spielanteilen. Die Hausherren