Zum vierten Mal lädt der SV Region Stuttgart zur SwimBaSe-Trophy in die Traglufthalle ins Untertürkheimer Inselbad ein. Am kommenden Sonntag messen sich dabei die Schwimmerinnen und Schwimmer der Altersklassen E-, D-, C- und B-Junioren auf den Distanzen zwischen 50 und 400 Metern. Beginn ist um 10 Uhr. Mehr Infos: www.svrschwimmen.de.

In Stuttgart fand der Herbstverbandsjugendtag des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) statt. Dabei wurde der langjährige Jugendwart Wolfgang Renz zum Ehren-Verbandsjugendwart gewählt. Mehr Infos: